У листопаді 2022 року прислужника Кремля ліквідували ЗСУ під час одного з ракетних ударів по позиціях окупантів. У Москві не забули про його "заслуги".

Лідер РФ Володимир Путін нагородив званням "героя" російського попа-агента ФСБ Васильєва: для нього за заслуги перед вітчизною провели урочисту церемонію нагородження, правда, вже посмертну.

Як зазначив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" в Telegram, очевидно, Путін нагородив свого релігійного "аташе" за вбивство українських громадян.

"Тут на Московії агенту ФСБ Васильєву за вбивства українців звання "героя" присвоїли. А ви в неділю знову підете до філії ФСБ в Україні - до московських попів?",- написав він.

Кремлівський прислужник запам'ятався закликами до росіянок народжувати більше дітей, щоб їх було не шкода відправляти на війну з Україною.

У листопаді 2022 року його ліквідували ЗСУ під час одного з ракетних ударів по позиціях окупантів.

Російські священнослужителі - курйозні історії

Священники РФ за рік повномасштабної війни з Україною відзначилися багатьма скандальними випадками, які абсолютно дискредитують роль і "святість" російської церкви. Так, нещодавно в Білгородській області священник погрожував людям "набити пику кадилом" прямо під час похорону.

Часто скандали російських попів так чи інакше пов'язані з їх спробами виконувати пропагандистську роль в суспільстві. Зокрема, глава патріаршої комісії у справах сім'ї Димитрій Смирнов заявляв, що церква нібито освячує всі предмети в побуті людини, навіть ядерну зброю. Він назвав її "чудовим винаходом".

Своєю чергою священник в Іркутській області РФ здав свого парафіянина ФСБ за те, що той поставив у церкві свічку за Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: