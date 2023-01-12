Батюшку покарали, відправивши у монастир для переосмислення помилок.

У Бєлгородській області РФ священник під час похорону погрожував людям "набити пику кадилом".

Як повідомляє Telegram-канал "Ньюсач/Двач", інцидент стався у селі Неклюдове під час похорону літньої жінки.

Онук померлої попросив батюшку "не влаштовувати концерт", а у відповідь почув: "Вийди геть, козел, інакше наб'ю тобі пику кадилом". Ба більше, служитель церки назвав людину, яка намагалася зняти інцидент на відео, "виродком".

Відео дня

Єпархія розпорядилася відправити чоловіка в монастир на невизначений час, де він має "поміркувати про вчинене". Священик визнав провину та погодився на покарання.

"Священник зустрівся з родичами померлої, вони поспілкувалися, претензій немає, попросили заново провести відспівування. Захищати батюшку ніхто не став, спочатку наша позиція була такою. Батюшка покараний, хоча він досить шанований у селі. Факт дуже неприємний", - заявили в єпархії.

Російські священники: найгучніші скандали

Російські попи нерідко потрапляють у скандальні ситуації. Інколи їхні дії протирічать службовим обов'язкам. Зокрема, кілька місяців тому в Іркутській області РФ священник "здав" Федеральній службі безпеки депутата через те, що той поставив у церкві свічку за Україну.

Оскандалюються і більш впливові служителі церкви. Зокрема, глава російської патріаршої комісії у справах сім'ї Димитрій Смирнов назвав ядерну зброю "чудовим винаходом".

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