Затриманий каже, що сперечався із настоятелем храму в рамках сповіді.

В Іркутській області РФ священник "здав" Федеральній службі безпеки депутата через те, що той поставив у церкві свічку за Україну.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "Лента дна".

За даними каналу, суперечка між настоялем храму та місцевим депутатом сталася через пост у соцмережі. Священник виклав публікацію на підтримку війни в Україні, яку розв'язала РФ. Місцевому депутату не сподобалося, що церква приймає чийсь бік.

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Суперечка продовжилася у храмі. Спроби переконати священника не мали успіху. Депутат нібито сильно засмутився і заявив, що хоче побачити українську армію на Червоній площі, поставив свічку за її перемогу та вийшов.

Після розмови священник відразу звернувся до ФСБ та "здав" депутата. Щоправда, затриманий стверджує, що сперечався з отцем в рамках таїнства сповіді. Отже, останній не мав права розголошувати зміст розмови.

Війна в Україні: що відбувається в РФ

У Росії масово оформлюють протоколи за "дискредитації" армії окупантів. Порушниками стають не лише відомі люди та лідери думок, а й пересічні росіяни.

Нещодавно в російському Барнаулі викладача філософії та історії оштрафували на 30 тисяч рублів за сумний смайлик під антивоєнним постом у соцмережах. Обґрунтували це рішення "дискредитацією російської армії".

Росіяни також залюбки "здають" власних родичів за антивоєнну позицію. Зокрема, чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Мовляв, "висловлює антиросійські настрої" і налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

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