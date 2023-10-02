Сили оборони України успішно відбили атаки російських загарбників на Лиманському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Російські загарбники намагалися повернути втрачені позиції на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ці спроби противника виявилися марними.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ, опублікованій у Facebook. Зазначається, що обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби на передовій відбулося 22 бойових зіткнення.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

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При цьому на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Зарічне, Спірне, Лиман Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Олександро-Шультиного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Григорівка, Костянтинівка, Біла Гора, Диліївка та Торецьк Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони України успішно відбили 6 атак в районі Мар’їнки Донецької області. Також українські захисники відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога біля Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль, Новопіль Донецької області.

До того ж, на Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Республіканець, Веселе, Тягинка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – йдеться у зведенні.

Війна в Україні: важливі новини

Вранці 2 жовтня російські окупанти обстріляли Херсонщину. Внаслідок нищівного удару по житлових кварталах Херсона загинув поліцейський. Він отримав важкі поранення, коли рятував цивільного. Також є постраждалі.

Тим часом "Армія дронів" продовжує нищити ворожу техніку. За минулий тиждень дрони уразили рекордну кількість артилерії РФ. Загалом з 5 вересня до 2 жовтня було атаковано 220 одиниць техніки противника.

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