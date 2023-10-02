Зокрема, завдано ударів по кількох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Сили оборони України відзвітували про ураження російських позиції за поточну добу. Зокрема, авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також один удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ. Окрім того, українські підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 артилерійських засоби противника.

Своєю чергою, російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 7 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих "шахеди".

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"Загалом ворог завдав 5 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували 510 російських загарбників та знищили чимало техніки РФ.

Зокрема відомо, що українські воїни на Таврійському напрямку за минулу добу ліквідували 306 російських окупантів і 18 одиниць військової техніки противника.

На Херсонському напрямку українські захисники також знищили багато техніки російських загарбників, у тому числі спостережний пункт "Муром". Окрім цього, було ліквідовано 15 окупантів.

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