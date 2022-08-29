Головна мішень ЗСУ - Херсон.

Українські воїни звільнили від російських загарбників чотири села на південному напрямку неподалік від Херсона.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело у ЗСУ.

"Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу", - повідомило джерело.

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Як пише CNN, основний напрямок наступу був на Правдине. Українські воїни вдарили по ворожій піхоті з "ДНР" і "ЛНР". Окупанти втекли, за ними втік російський десант.

"Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях", – сказав військовий.

За даними джерела, звільнено Нову Дмитрівку, Архангельське, Томіну Балку та Правдине. Головна мішень ЗСУ - Херсон.

Джерело повідомило, що багато загарбників ліквідовано та взято в полон. Знищено багато військової техніки.

"Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль – Херсон", – повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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