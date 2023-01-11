Пропагандисти щосили сурмлять, що Соледар нібито "пав".

Росія почала заявляти про те, що нібито захопила Соледар, а Бахмуту загрожує "неминуче оточення". Однак насправді це не так.

В Інституті вивчення війни (ISW) прояснили ситуацію і відзначили, що навіть якщо рашисти знімали відео в центрі Соледара, то це не означає, що вони встановили контроль над містом. Мало того, навіть якби окупанти і зуміли захопити місто, то вони все одно не змогли б оточити Бахмут.

"ISW тільки 10 січня спостерігала візуальне підтвердження присутності сил групи Вагнера в центрі Соледара. Однак реальність поквартального контролю над місцевістю в Соледарі затьмарюється динамічним характером міських боїв, і російські війська протягом декількох місяців значною мірою намагалися домогтися значних тактичних успіхів в районі Соледара. Навіть приймаючи за чисту монету найамбітніші претензії росіян , взяття Соледара не віщувало негайного оточення Бахмута", - зазначили аналітики.

Відео дня

Експерти розповіли, що 10 січня сили групи "Вагнера" продовжили наступ у Соледарі. Також вони навели слова прес-секретаря Східної групи військ України Сергія Череватого. Він повідомив, що станом на 10 січня група "Вагнера" зосередила в Соледарі свої найбільш боєздатні сили.

"Група "Вагнера", ймовірно, сподівається розвинути недавні незначні тактичні успіхи, направивши в цей район більше елітних активів. На кадрах з геолокацією, опублікованих 9 січня, видно, як сили групи "Вагнера" б'ються в центрі Соледара. Група Telegram, пов'язана з "Вагнером", 10 січня опублікувала додаткові кадри сил групи Вагнера біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара і заявила, що ПВК працює над зміцненням позицій в цьому районі", - відзначили експерти і додали, що офіційних підтверджень про захоплення Соледара рашистами немає.

Також окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та поруч з ним. На тлі цього захисники України, за даними Генштабу, відбили атаки на сам Бахмут і південніше Бахмута в районі Кліщівки (7 км на південний захід), Курдюмівки (12 км на південний захід) і Майорська (20 км на південь). Незважаючи на все це, рашисти говорять про "просування" до сіл біля Бахмута, проте оточити місто вони не можуть.

Бахмут і Соледар-ситуація в містах-фортецях

Раніше УНІАН вже повідомляв, що експерт пояснив, чи є загроза оточення Бахмута. На думку Сергія Грабського, для російських військ зараз важливо показати будь-яку перемогу, і вони не рахуються з втратами. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що у Соледарі тривають важкі бої, російські окупанти зазнають великих втрат.

Вчора також стало відомо, що ЗСУ успішно ліквідували групу російських найманців ПВК "Вагнера", коли ті висунулися на штурм промзони Соледара. Крім цього, захисники України, як повідомили в Генштабі, відбили атаки росіян близько 13 населених пунктів.

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