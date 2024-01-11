Окупанти продовжують бити по будинках цивільних українців.

Російські окупанти продовжують гатити не тільки по військовим, а й по цивільним об'єктам. Українські захисники у відповідь нещадно нищать загарбників.

Генеральний штаб ЗСУ у Facebook повідомив, що загалом ворог завдав чотири ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Зазначається, що авіаційних ударів зазнали такі населені пункти, як Вільча, Вільхуватка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Лозова Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем росіян опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двом складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті станом на 11 січня - головні новини

Головнокомандувач ЗУ Валерій Залужний наголошує, що російські загарбники намагаються наступати на усіх напрямках.

На ранок 11 січня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. При цьому найгрячіше було на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

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