Росіяни не зможуть з однаковою потужністю наступати по всій лінії фронту, але на деяких ділянках вони будуть намагатися здійснити прорив.

Для окупантів Вугледар наразі є пріоритетним напрямком наступу, їм важливо захопити місто, оскільки це панівна висота, з якої можна вести спостереження. Про це повідомив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Атакувати Вугледар окупанти планували і раніше, у них були невдалі спроби. Зараз з півночі від Вугледару, з півдня від Мар'їнки вони намагаються просунутись, щоб вийти збоку і якимось чином захопити Вугледар. Для них це дуже важливе місто, яке знаходиться на панівній висоті. А отже, це логістично нові можливості для росіян і висота, з якої можна вести спостереження і більш вдалий артилерійський вогонь. Тому вони будуть там наступати", - зазначив він.

За його словами, росіяни не зможуть з однаковою потужністю наступати по всій лінії фронту, але на деяких ділянках вони будуть намагатися здійснити прорив.

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"Це буде Вугледарський, Куп'янський напрямок, Куп'янськ-Вузловий, Часів Яр і Костянтинівка. Біля Авдіївки окупанти будуть намагатися оточити. Також будуть спроби дій ворожої армії біля Мар'їнки. Росіяни, ймовірно спробують наступати з Мар'їнки на південь до Вугледару", - розповів майор запасу НГУ.

Водночас, зазначив Гетьман питання в тому, чи вдасться окупантам хоч десь досягти успіхів.

"Недаремно наше військове керівництво приїжджало на Куп'янський напрямок. Було анонсовано, що там будуть певні неприємні сюрпризи для росіян. Можливо, саме тому туди приїжджали командувачі, начальник Штабу та міністр борони", - сказав Гетьман.

Ситуація на фронті - що відомо

Протягом минулої доби відбулось 42 бойових зіткнення. Окупанти атакували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Найбільше атак було на Авдіївському напрямку, Разом з тим, де українськими захисниками відбито 9 атак ворога біля Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 10 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Водночас на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

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