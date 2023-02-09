Він може завдавати ударів по наземних цілях.

На Херсонщині збито російський безпілотник "Оріон".

Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", 9 лютого близько 15:00 на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Оріон".

"За допомогою штатних оптичних засобів БпЛА "Оріон" здатний спостерігати за місцевістю та відшукувати цілі. Застосовуючи керовані ракети та авіабомби, може завдавати ударів по наземних цілях", - йдеться у повідомленні.

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Російський БпЛА "Оріон": характеристики

Цей БпЛА має розмах крил до 16 метрів і вважається найперспективнішим видом російського ВПК. Він поступив на озброєння в 2020 році. За даними розробника, може 24 години знаходитись в повітрі і нести озброєння:

керовану малогарабитну авіаційну ракету Х-50;

кориговану малогарабитну авіаційну бомбу КАБ-20;

керовану баражуючу авіабомбу УПАБ-50 (з бойовою частиною від БМ-21);

кориговану малогарабитну авіаційну бомбу КАБ-50 (з бойовою частиною від БМ-21);

некеровану малогарабиту авіаційну бомбу ФАБ-50.

Має різні типи наведення, за лазерним променем, телевізійним і тепловізійним каналами.

Російські дрони в Україні: деталі

Нещодавно The Wall Street Journal повідомив, що Іран і РФ продовжують вести таємні переговори про спільне виробництво дронів-камікадзе Shahed-131/136, які Москва активно використовує на війні з Україною.

Неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ сприяла тому, що Кремль зміг придбати американські компоненти для БПЛА Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6.