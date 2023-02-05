Він коректував роботу російської артилерії по українським позиціям.

На Донеччині українські прикордонники підбили безпілотник окупантів-артилеристів.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, квадрокоптер здійснював повітряну розвідку й корегував вогонь окупантів по Силах оборони.

"Захисники приземлили дрон зі стрілецької та групової зброї. З втратою аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни позначили свій дрон візерунками та залишили непристойний надпис - ймовірно, він адресований українській кулі, яка його "приземлила".

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередився на веденні наступальних дій на низці напрямків - Авдіївському, Лиманському, Новопавлівському та Бахмутському. Біля дев'яти населених пунктів українські воїни відбили атаки ворога. Зокрема, бої були в районі Бахмута.

Окупанти зазнають значних втрат під час наступальних дій. Варто зазначити, що втрати Росії в Україні вже становлять близько 130 590 ворогів.

Тим часом загальна ситуація на Луганському напрямку напружується. Окупанти готуються до наступу та розмріялися про "захоплення" Білогорівки.

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