Першу ракету боєць збив ще 9 травня, а другу – сьогодні.

Під час нічного обстрілу Києва 20-річний боєць Національної гвардії України збив російську крилату ракету з радянського ПЗРК "Ігла-1". Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Сьогодні вночі ворог використав кілька десятків крилатих ракет і дронів-камікадзе, прагнучи прорвати українську ППО і завдати удару по столиці. Однак українські зенітники відпрацювали на "відмінно", вразивши всі повітряні цілі.

"Одну з ракет збив гвардієць на псевдо Покемон - солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Відзначається, що в ході російського обстрілу 9 травня "Покемон" вже знищив одну російську ракету неподалік від Києва. Сьогодні він повторив своє досягнення, використавши рівно ту ж зброю, що і першого разу – старенький радянський ПЗРК "Ігла-1".

"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", – розповів боєць.

Обстріл Києва 29 травня

Сьогодні вночі російські війська влаштували масований обстріл України. Причому більшість дронів і ракет були спрямовані проти Києва. Пізніше військові відзвітували, що було збито чотири десятки ракет і 30 безпілотників.

Вдень агресор вирішив зробити другу спробу і випустив 11 ракет по українській столиці. Цього разу застосовували ракети балістичного типу, які збивати найскладніше – ймовірно, "Іскандер". І знову всі цілі збила українська ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: