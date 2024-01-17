Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Цієї ночі російські загарбницькі війська вкотре атакують територію України за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про їхнє пересування іфнормує Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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О 01:21 військові написали про чергову групу дронів з акваторії Чорного моря, вони летять в напрямку Одещини.

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Близько 01:06 Повітряні сили зазначили, що атака БПЛА з півдня триває. Фіксують рух групи "шахедів" через Херсонщину в напрямку Миколаївщини.

О 00:27 військові повідомили, що російські дрони тримають курс на Кропивницький.

Станом на 23:55 повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Військові повідомили, що дрони перебувають в західній частині Дніпропетровської області, продовжують рух у північно-західному напрямку. Існує загроза для Миколаївщини та Кіровоградщини.

О 23:24 Повітряні сили попередили про ще одну групу російських "шахедів", вона рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку.

О 22:43 військові повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі, що в Охтирському районі Сумської області зафіксували російський безпілотний літальний апарат невстановленого типу.

За кілька хвилин стало відомо про рух групи ударних дронів типу "Shahed" із Запорізької області в напрямку Дніпропетровської.

Російські атаки по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі окупанти завдали ударів по Харкову. Повідомлялося про руйнування та велику кількість постраждалих.

За словами мера міста, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. Постраждали 17 людей, один з них у важкому стані. На місці працюють рятувальники.

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