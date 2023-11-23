Повітряні сили показали, як вночі відпрацьовували по російським ударним безпілотним літальним апаратам, які атакували Україну.
Відео роботи українських оборонців оприлюднив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. На ньому можна побачити фрагмент виявлення та знищення російського дрона.
"Джміль, збита ціль! Бойова робота по "шахедах" 22 листопада 2023! Уражено всі 14 ударних БпЛА! Гарна робота!" - зазначив Олещук у своєму офіційному Telegram-каналі.
Атака ударних дронів 22 листопада: деталі
Як повідомляв УНІАН, тієї ночі низку українських областей охопила повітряна тривога. Сигнал про небезпеку лунав декілька годин. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони у низці областей.
У Хмельницькій області уламки одного зі збитих безпілотних літальних апаратів впали на території приватного домоволодіння, зайнялася пожежа. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Вранці у Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили з Приморсько-Ахтарська чотирнадцять ударних дронів та крилату ракету Х-22. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити усі дрони в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.
Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки.