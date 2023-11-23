Тієї вночі вони знищили всі БПЛА, які запустили окупанти.

Повітряні сили показали, як вночі відпрацьовували по російським ударним безпілотним літальним апаратам, які атакували Україну.

Відео роботи українських оборонців оприлюднив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. На ньому можна побачити фрагмент виявлення та знищення російського дрона.

"Джміль, збита ціль! Бойова робота по "шахедах" 22 листопада 2023! Уражено всі 14 ударних БпЛА! Гарна робота!" - зазначив Олещук у своєму офіційному Telegram-каналі.

Атака ударних дронів 22 листопада: деталі

Як повідомляв УНІАН, тієї ночі низку українських областей охопила повітряна тривога. Сигнал про небезпеку лунав декілька годин. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони у низці областей.

У Хмельницькій області уламки одного зі збитих безпілотних літальних апаратів впали на території приватного домоволодіння, зайнялася пожежа. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Вранці у Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили з Приморсько-Ахтарська чотирнадцять ударних дронів та крилату ракету Х-22. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити усі дрони в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки.

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