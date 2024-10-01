Зеленський сказав, що жовтень буде "часом прийняття рішень", покидаючи США.

Україну чекають важкі часи. Повертаючись додому зі США, президента Володимира Зеленського чекають важкі виклики: досягнення Росії, виснажливе суспільство та загроза важкої зими, пише Financial Times.

"Ми програємо війну"

На командному пункті поблизу Покровська, на сході України, військовослужбовці президентської бригади висловлюють своє занепокоєння щодо обмежень на використання ракет для ударів по цілях на території Росії. Оператор БПЛА скаржиться:

"Якби ми могли битися "обома руками, а не з однією прив'язаною за спиною", то у нас був би шанс протистояти потужнішій російській армії".

Командир батальйону Михайло Темпер, спостерігаючи за противником на екранах відеомоніторів, зазначає: "Зараз я більше думаю про те, як врятувати своїх людей. Досить важко уявити, що ми зможемо повернути ворога до кордонів 1991 року".

Багато українських військових на передовій дедалі більше схиляються до ідеї переговорів з Росією. Один із командирів, Юрій, говорить: "Я зараз за переговори". Він занепокоєний тим, що його син, також військовий, може провести своє життя у війні, а його онук успадкує нескінченний конфлікт.

Інший офіцер із 72-ї механізованої бригади в Кураховому попереджає: "Якщо США перекриють кран, нам кінець". Це відображає побоювання щодо залежності України від західної підтримки.

За словами голови комітету з питань зовнішньої політики Верховної Ради Олександра Мережка, "суспільство виснажене". Він відзначає зростаючий тиск на президента Зеленського з боку західних партнерів для початку переговорів, навіть попри сумніви в готовності Росії до таких кроків.

Джеремі Шапіро з Європейської ради з міжнародних відносин коментує, що адміністрація президента США Джо Байдена розуміє, що нинішня стратегія нежиттєздатна:

"Ми програємо війну".

Зростає занепокоєння, що потенційна перемога Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США може змусити Україну укласти невигідну мирну угоду під загрозою припинення військової та фінансової допомоги. Як зазначає високопоставлений український чиновник, "більшість гравців хочуть деескалації".

"Це не був тріумф. Це не була катастрофа"

Найзапекліші прихильники України в Європі, можливо, бажають продовжити її боротьбу, але не мають для цього запасів зброї та не планують заповнити пустоту, залишену США.

Київ підтвердив, що закладає основу для майбутніх переговорів ефектним способом, коли його війська захопили частину Курської області Росії під час раптового транскордонного вторгнення в серпні. Зеленський сказав, що земля буде розмінною монетою.

А минулого тижня Зеленський відвідав США, щоб прорекламувати свій так званий "план перемоги". Зеленський назвав це "стратегією досягнення миру силою".

Увійшовши у вир передвиборчої кампанії в США, він провів окремі переговори з президентом Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та її республіканським опонентом Трампом.

У якийсь момент місія Зеленського в США повернулася до катастрофи після того, як Трамп розкритикував його за опір мирним переговорам і засудив високопоставлених республіканців за відвідування збройового заводу в штаті Пенсільванія. Але зрештою він переконав Трампа надати йому аудієнцію.

Український високопосадовець так прокоментував візит Зеленського до США:

"Це не був тріумф. Це не була катастрофа. Було б наївно очікувати таких оплесків, які ми отримали два роки тому".

Проте український лідер залишив Вашингтон з порожніми руками у двох центральних питаннях: дозвіл США використовувати західну зброю для ударів далекої дії по території Росії; і прогрес щодо заявки України на вступ до НАТО. Адміністрація Байдена чинила опір обом, побоюючись, що це може спонукати Москву до ескалації конфлікту, потенційно залучаючи США та інших союзників.

Американські чиновники не були вражені "планом перемоги" Зеленського, який включає запити на величезну кількість західної зброї. Радник, який допомагав готувати документ, каже, що у Зеленського не було іншого вибору, окрім як повторити свою наполегливість щодо членства в НАТО, оскільки все інше було б сприйнято як відступ у питанні гарантій безпеки Заходу, які українці вважають незамінними.

Справжнє значення "плану перемоги" полягає в тому, що він зміщує військові цілі України від повного звільнення до схилення війни на користь Києва, каже високопоставлений український чиновник.

"Це спроба змінити траєкторію війни і залучити Росію до столу переговорів. Зеленський дійсно в це вірить".

Кілька європейських дипломатів, які минулого тижня були присутні на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, кажуть, що відбулася відчутна зміна тону та змісту дискусій навколо потенційного врегулювання.

Вони відзначають більшу відкритість українських офіційних осіб до обговорення можливості домовитися про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаються на їхній території, і більш відверті дискусії серед західних офіційних осіб щодо терміновості угоди.

"Час прийняття рішень"

"Життя ось-ось стане ще складнішим", - пише видання, зазначаючи, що перед Україною стоять нові виклики зокрема важка зима, загроза ударів по енергетиці, мобілізація та туманні перспективи щодо членства в НАТО.

Покидаючи США цими вихідними, Зеленський сказав, що жовтень буде "часом прийняття рішень". Український лідер знову проситиме дозволу вражати цілі всередині Росії боєприпасами із Заходу, знаючи, що це один із небагатьох варіантів припинення бойових дій:

"Йдеться про обмеження можливостей Росії".

"План перемоги": деталі і перспективи

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, не всі пункти плану перемоги Володимира Зеленського будуть оприлюднені українцям з безпекових міркувань. Адже те, про що йде мова в публічному просторі, чує і ворог. Єрмак зазначив, що "реалізацію цього плану важливо побачити на ворожій території і побачити в результатах, перемогах наших військових, наших Збройних сил".

Варто зазначити, що під час візиту до США Зеленський представив план перемоги та пояснив кожен пункт чинному президенту Джо Байдену, кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс відповідно, членам Палати представників і членам Сенату, а також лідерам країн, присутнім на Генасамблеї ООН.

12 жовтня Байден проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на рівні лідерів (формат "Рамштайн"). Очікується, що на цій зустрічі розглядатиметься план перемоги України.

Вас також можуть зацікавити новини: