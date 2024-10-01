Не всі пункти плану перемоги можна проговорювати публічно, зазначив радник очільника Офісу президента.

У широкому сенсі план перемоги президента України Володимир Зеленського презентує концепцію того, що таке сучасне міжнародне право, яке має працювати та пояснює, що таке Україна з погляду глобального політичного процесу.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в етері телемарафону розповів, що вкладається у плані перемоги президента Зеленського в концепт перемоги. Він пояснив, що всі пункти плану перемоги не будуть проговорені українцям, тому що там є компоненти військові та юридично-військові, які точно не можна обговорювати в публічному просторі. "Партнери на певному рівні це можуть знати, мається на увазі очільники країн які допомагають Україні. Широкому загалу знати кількість, чого, де і як воно буде використовуватись - це зайве, за правилом війни як такому",- зазначив Подоляк.

Якщо говорити про сам план перемоги - це примус Росії до адекватної глобальної поведінки. "Поки РФ не зазнає тактичних поразок, не тільки на полі бою, а й економічних, дипломатичних, будь-яких інших. Принаймні, поки не втратить відчуття безкарності як такої. Вона не буде з вами розмовляти. Вона не буде дотримуватись правил міжнародного права і не буде сидіти за столом переговорів. Фіктивно може, а насправді - ні", - акцентував він.

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Сьогодні для Росії концепція виграшу у війні також змінилась, адже вони усвідомлюють, що не візьмуть під тотальний контроль всю Україну. Але, вони розуміють, якщо вони не залишаться на території України - вони програли. "Якщо вони залишились, навіть на тій частині окупованій території, які є тимчасово під їх контролем, вони не програли війну. І тоді вони не несуть жодної відповідальності. І тоді можуть подовжувати існувати в тому стані, в якому вони існують", - додав радник.

Подоляк зазначив, що абриси перемоги у плані достатньо прості - це масштабні соціальні протести в РФ:

"Військовим шляхом звільняти всю територію для сучасного типу війни - це нонсенс. Тому що вам треба створити тиск на певних напрямках окремо військовий, окремо економічний".

Військовий тиск означає масштабування відповідних військових дій на територію Росії. Воно може бути сухопутне, як в Курській області. Проте, територія Росії надто величезна і атакувати понад 80 регіонів РФ надто складно. "Але, ви можете масштабувати війну коштом масштабних ударів в глибину території РФ, щоб практично кожний військовий об’єкт, а їх є багато, практично скрізь по території Росії. І тоді люди відчувають війну, як таку", підкреслив Подоляк.

Росія може бути "на понтах" тільки коли грає не за правилами. Але, як тільки перенести будь-які дії на територію РФ, то з’ясовується, що вони вкрай всього бояться. "А що таке страх громадян РФ - це різкий протест. Це і є фінал справедливої війни", - пояснив він.

Президент України достатньо чітко говорить, що потрібно перейти до логічно продуманих адекватних оцінок того, що відбувається. "Хочете переговорів - добре. Але переговори не на умовах Росії, а тільки через примус Росії", - пояснив Подоляк.

План перемоги говорить про те, що потрібно перестати зважати на міфи і жити в ілюзіях. РФ має бути обов’язково покарана за злочин, а це можливо тільки при факторі програшу у війні. "Це не означає, що військовим шляхом ви маєте звільняти всі території. Це означає, що ви маєте завдати чутливих поразок на тих чи інших напрямках. Курська операція - це один з таких прикладів, інший - це масштабування ударів в глибину Росії, економіка - це третє", - акцентував він.

При цьому в питанні революційного процесу в Росії йдеться про знесення політичної еліти путінського типу. Це не означає розпаду РФ, якого побоюються західні партнери. "Зробіть так, щоб вони програли якомога швидше і змогли змінити свою еліту. І сісти за стіл переговорів", - додав радник.

Для України кожен день має значення, адже РФ вже абсолютно відверто, щоденно б’є по цивільних українцям. Тому, щоб план перемоги почав працювати, не потрібно чекати 5 листопада. "Це не питання дочекатись результатів виборів (у США, - УНІАН). Мені здається, що чинна адміністрація чітко розуміє свою історичну місію. Ця місія має, в тому числі базуватись на тому, що треба повернути світ до розуміння, що таке міжнародне правило, що таке глобальне лідерство і чому не можна порушувати міжнародні правила", - зазначив Подоляк.

Він додав, що президент України виконав своє завдання і пояснив логіку процесу партнерам, що треба зробити. "Тепер на столі лежить документ, треба прийняти відповідні логістичні рішення. І це має бути зроблено протягом жовтня місяця. В тому числі, можливо, на засіданні "Рамштайну". Тобто, відповіді мають бути отримані набагато раніше, ніж будуть результати виборів у Сполучених Штатах",- резюмував Подоляк.

Важливі новини України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, не всі пункти плану перемоги Володимира Зеленського будуть оприлюднені українцям з безпекових міркувань. Адже те, про що йде мова в публічному просторі, чує і ворог. Єрмак зазначив, що "реалізацію цього плану важливо побачити на ворожій території і побачити в результатах, перемогах наших військових, наших Збройних сил".

Варто зазначити, що під час візиту до США Зеленський представив план перемоги та пояснив кожен пункт чинному президенту Джо Байдену, кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс відповідно, членам Палати представників і членам Сенату, а також лідерам країн, присутнім на Генасамблеї ООН.

12 жовтня Байден проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на рівні лідерів (формат "Рамштайн"). Очікується, що на цій зустрічі розглядатиметься план перемоги України.

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