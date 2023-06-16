Минулої доби ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив понад 80 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Сьогодні, 16 червня, вночі російські окупанти запустили два БПЛА "Shahed". Українська протиповітряна оборона знищила ворожі об'єкти.

"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною", - йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Також протягом минулої доби загарбники завдали п’ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Відео дня

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративну інфраструктуру на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Водночас Командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомило, що уночі 16 червня протиповітряною обороною було знищено два іранських ударних безпілотника Shahed-136/131 на південному напрямку – у Миколаївській області.

"Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та один БпЛА не встановленого типу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що авіацією Повітряних сил за минулу добу було здійснено до десяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 16 червня, Генштаб заявив, що за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. Також українськими військами знищено було 20 іранських ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та ще три розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника, три склади боєприпасів та сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 217 910 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: