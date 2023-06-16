З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 217 910 окупантів.

Українські війська продовжують завдавати точних ударів по місцях скупчення російських сил. Зокрема, за 15 червня уражено 5 артпідрозділів окупантів на вогневих позиціях, йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на 16 червня 2023 року.

Вказується, що авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed", а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 217 910 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, в останньому зведенні Генштабу станом на ранок 15 червня вказується, що підбито ще 12 танків противника і знищено 10 артсистем. Також росіяни втратили іще один гелікоптер.

Наразі найбільших втрат РФ зазнає на Таврійському напрямку. За 14 червня там було знищено ще чотири роти загарбників і підбито 59 одиниць ворожої техніки.

Крім того, днями повідомлялося про "приліт" снарядів HIMARS по сотнях окупантів, які вишикувалися на плацу під Кремінною в очікуванні свого генерала.

Окремо підтверджена ліквідація на війні в Україні начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

Війна новини - актуальне на УНІАН

15 червня ЗСУ наступали щонайменше на трьох напрямках і домоглися успіхів. Повідомляється про успішну наступальну операцію на північ і північний захід від Бахмута, тривають спроби поліпшення тактичного становища ЗСУ на Вугледарському напрямку.

Протягом останнього тижня сили оборони України звільнили 7 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Повернуто під контроль понад 100 квадратних кілометрів української території.

У районі Оріхове українська армія нарощує темп наступу у зв'язку з поліпшенням погоди. Також успіхи є біля Малої Токмачки (тут зафіксовано просування ЗСУ до 3 км) і в районі Великої Новосілки (до 7 км).

Вас також можуть зацікавити новини: