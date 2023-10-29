Ракету було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області.

Уночі сьогодні, 29 жовтня, російські окупанти вдарили по Україні п’ятьма ударними безпілотниками типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

"Пуски "Шахедів" здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), КАР Х-59 - із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки)", - зазначили на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Зауважується, що ракету було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, обійшлося без втрат та серйозних наслідків.

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"Усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - нові обстріли

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що російські загарбники знову здійснили ракетну атаку по Миргородському району області.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури.

28 жовтня російські окупанти вночі вдарили ракетами по Дніпропетровській області.

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