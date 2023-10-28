У Дніпропетровській області чудово попрацювали українські воїни, зазначив очільник ОВА.

Російські окупанти вночі вдарили ракетами по Дніпропетровській області.

Українські воїни чудово відпрацювали - ліквідували три ворожі повітряні цілі, повідомив у суботу, 28 жовтня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Вночі підрозділи ПвК (Повітряне командування - Ред.) "Схід" знищили в небі над областю три російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота", - зазначив чиновник.

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За його даними, супротивники також два рази били з важкої артилерії по Марганецькій громаді (Нікопольський район) - запустив по селах півдесятка снарядів, минулося без постраждалих та жертв.

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Росіяни вже багато разів били по українській землі різними ракетами, унаслідок ворожих атак є багато жертв, руйнувань та постраждалих.

Зокрема, 27 жовтня окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині, яка знаходиться у місті Ізюм Харківської області. В результаті удару постраждали вісім рятувальників, четверо з них були госпіталізовані.

Варто зазначити, що українські воїни гідно протистоять ворожим ударам з повітря. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ліквідовано 1 тис. 541 крилату ракету супротивника.

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