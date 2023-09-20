Загарбники втратили ЗРК, станцію РЕБ та артзасоби.

Авіація Збройних сил України, минулої доби, 19 вересня, завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексам противника.

Як повідомляється у зведенні Генштабу, бійці підрозділів ракетних військ уразили 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Водночас ворог знову атакував Україну БпЛА типу "Shahed-136/131". З 31 запущеного дрона сили ППО знищили 28. Вночі росіяни запустили 24 БПЛА, з яких наші захисники збили 17. Наслідки цієї атаки уточнюються.

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"Від цинічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додали у відомстві.

Загалом окупанти завдали 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Міністерство праці РФ замовило 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів бойових дій та понад 750 тисяч посвідчень ветерана бойових дій. Наразі загальні втрати особового складу Російської Федерації перетнули межу у 273 тисячі.

У Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ суттєво зросли втрати російських окупантів. Загарбники судячи з усього, могли стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту.

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