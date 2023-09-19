Як пишуть журналісти, це набагато довше, ніж багато західних чиновників очікували на початку цього року.

США та їхні союзники з G7 вважають, що війна в Україні може затягнутися на роки, і закладають цю ймовірність у своє військове та фінансове планування. Високопоставлений чиновник однієї з європейських країн G7 сказав, що війна може тривати ще шість-сім років.

Як пише Bloomberg, це набагато довше, ніж багато західних чиновників очікували на початку цього року. Проте повільний прогрес у контрнаступі України в останні місяці пом’якшив очікування, кажуть журналісти.

"Представники G7 обговорили похмуру перспективу під час обіду в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у понеділок увечері та погодилися, що конфлікт, ймовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі", – розповів журналістам на умовах анонімності високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

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Про ймовірність довготривалої війни пише і Sky News. Джерело повідомило виданню, що представники G7 визнали, що Росія втягується в цю війну на середньо- та довгострокову перспективу. Захід має це враховувати, плануючи подальшу фінансову та військову підтримку України.

"Звичайно, мова йде про те, щоб імперський проект Путіна продовжував провалюватися, і він знає, що не може "перечекати" нас, але також йдеться про спільну роботу, щоб забезпечити достатній розподіл цього тягаря, достатнє планування на довгострокову перспективу", – додав чиновник.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупанти атакували Купʼянськ Харківської області. Відомо вже про шістьох загиблих – чотриьох чоловіків та двох жінок. Начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що тіла вбитих росіянами людей дістають з річки поблизу та зі знищених автівок.

Тим часом Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, коментуючи контрнаступ ЗСУ, наголосив, що його повільні темпи не мають нікого дивувати. Він зауважив, що війна на папері сильно відрізняється від того, що відбувається в реальності.

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