Ворог намагається здійснювати психологічний тиск на населення.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому російські окупанти щоночі атакують Україну десятками дронів-камікадзе Shahed-136.

В ефірі всеукраїнського телемарафону він зазначив, що загарбники регулярно атакують нашу територію. При цьому кількість БПЛА змінюється від десятка до кількох десятків. Російські окупанти використовують тактику розтягування у часі, щоб наявної кількості дронів вистачило надовше.

Ігнат зазначив, що РФ у своїх атаках переслідує дві мети: намагається вразити важливі об'єкти і здійснювати психологічний тиск на населення.

Відео дня

"І постійно на це повинна реагувати і економіка, і, як сказав, морально-психологічний стан людей", — додав речник.

Він переконаний, що якщо ворог матиме більше БПЛА, то посилить атаки. Водночас Україні для протидії потрібно наростити установки "малої ППО". За словами Ігната, Україні потрібні ЗРК середнього радіуса дії IRIS-T, NASAMS та ЗРК Patriot середнього та великого радіуса дії. Вони допоможуть захистити об'єкти на території України і від крилатих ракет, і, за потреби, від ворожої авіації.

Атаки дронів на Україну

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що Росія може здійснювати певну модернізацію іранських ударних безпілотників типу "Shahed", однак різниця між звичними дронами виробництва Ірану та "модернізованими" в РФ несуттєва.

4 вересня начальниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк припустила, що російські окупанти отримали додаткову партію "Шахедів".

Російські загарбники розуміють, що не можуть прокласти постійний маршрут для своїх ударів, тому "ворог вишукує тактику, яка буде для нього максимально ефективною".

Вас також можуть зацікавити новини: