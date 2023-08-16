Населений пункт зазнав значних руйнувань під час війни, розв'язаної Росією.

16 серпня в Міноборони підтвердили, що українські військові під час контрнаступальної операції звільнили від російських окупантів село Урожайне на Донеччині і закріплюються на рубежах.

Воїни 35 окремої бригади морської піхоти, що брали участь у звільненні населеного пункту показали і розповіли, як відбувалося.

"Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського разом з побратимами 38 окремої бригади морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони України, в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт – Урожайне що на Донеччині!", – написали на сторінці бригади.

В опублікованому відео з Урожайного показано, як захисники відпрацьовують по окупантах зі застосуванням різної зброї, і ті в паніці залишають населений пункт. Також показано з висоти пташиного польоту вулиці Урожайного, знищеного війною, яку принесла Росія. Насамкінець показано, як українські бійці піднімають синьо-жовтий стяг над зруйнованим пам'ятником.

Звільнення Урожайного - це треба знати

Селище Урожайне у Волноваському районі Донеччини, де до повномасштабної війни мешкало менше як 2 тисячі населення, російські окупанти захопили в березні 2022 року.

Населений пункт розташований на правому березі річки Мокрі Яли, про форсування якої українськими силами стало відомо раніше цього тижня.

Кілька днів тому почали з’являтися повідомлення про вибиття російських загарбників із ключових позицій в Урожайному поблизу нещодавно звільненого Старомайорського. У Міноборони заявили про частковий успіх у цьому районі, але не розкривали деталі.

Зранку 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Урожайного від окупантів.

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