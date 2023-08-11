Аналітики зазначили, що окупанти продовжують заявляти про досягнення на фронті, проте ніяких підтверджень їм немає.

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). На кадрах з геолокацією видно, що українські сили форсували річку Мокрі Яли і просунулися на схід до південно-західної околиці Урожайного в прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.

Крім того, в Інституті зазначили, що українські сили продовжували наступальні операції в районі Бахмута, але вперед не просувалися. Окупанти також робили спроби атакувати.

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А на лінії Авдіївка-Донецьк російські окупанти не робили ніяких наступів. Також повідомляється, що на цій ділянці фронту українські сили провели обмежені наземні атаки, але вперед не просунулися.

Також в ISW повідомили, що російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп'янська. При цьому аналітики спростували заяви російських воєнкорів про те, що нібито окупантам вдалося поліпшити свої позиції на цьому напрямку і значно наблизитися до Куп'янська. "ISW не зафіксував візуальних свідчень того, що російські сили це зробили і в даний час оцінює, що найближчі російські позиції до Куп'янська знаходяться приблизно в 10 км на північний схід від населеного пункту", - йдеться в звіті Інституту.

Аналітики також оцінили ситуацію на лінії Сватове-Кремінна. Вони зазначили, що протистояння там триває. У звіті наводяться дані російських воєнкорів про те, що російські війська просунулися до 2 км вглиб української оборони і захопили невизначену кількість українських опорних пунктів і тактично значущих висот, хоча візуального підтвердження цих тверджень ISW не спостерігав.

Війна в Україні: новини

Російські окупанти намагалися наступати на Куп'янському і Бахмутському напрямках, але зазнали поразки. За даними Генштабу, за добу сталося 34 бойових зіткнення.

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