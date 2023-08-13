Йдеться про операцію зі звільнення села Урожайне.

Російські війська були змушені відступити зі своїх позицій на східній ділянці фронту, оскільки Україна відбила "ключове село на Донеччині".

Як повідомляє The Independent, російські окупанти залишили свої позиції в Урожайному - стратегічно важливому південно-східному селищі, яке українські воїни протягом кількох днів відбивали в рамках контрнаступу.

Як пише видання, за деякою інформацією, українські воїни використовували розумні бомби США, доставлені у березні. Втім, офіційного підтвердження цьому немає.

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Урожайне відбили на тлі інформації про те, що диктатор Володимир Путін більше не фінансує найманців Групи "Вагнера". Ймовірно, головним фінансистом бойовиків є Білорусь.

Ситуація на фронті

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку, але натомість зазнають втрат. Коментуючи поточну ситуацію на цій ділянці фронту, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що головні атакуючі дії ворог зосередив в районі Іванівки і Синьківки.

Днями заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку села Урожайне Донецької області, що поруч із визволеним раніше селищем Старомайорське. До того ж ворог там відчуває проблеми з логістикою, через постійну "бавовну" на своїх комунікаціях.

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