Він на відео уточнив, що його взяли в полон "добре".

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) взяли полоненого під час нальоту на Бєлгородську область.

Як повідомляє Телеграм-канал "Катарсис", полонений є військовим, про що свідчить його форма одягу. Ба більше, він "усім задоволений".

"Ну, він, ніби, усім задоволений", - пише канал, коментуючи короткий ролик з полоненим.

Відео дня

На кадрах автор ролика запитує полоненого у формі ЗС РФ, як він може прокоментувати своє потрапляння у полон. Він відповідає: "Мене у полон взяли добре".

Що відбувається під Бєлгородом - актуальне

У понеділок російські ЗМІ заявили про оточення російського КПП "Грайворон" під Бєлгородом. Воно розташоване поблизу сховища ядерної зброї, і звільнення російськими добровольцями, що воюють на боці України, населених пунктів на прикордонні.

В українській розвідці повідомили, що на території Бєлгородської області операцію проводять представники "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу". Заявлена мета – створення "смуги безпеки" на прикордонні задля захисту цивільних українців.

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