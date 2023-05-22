Мешканці обурюються через те, що гроші на підготовку бомбосховищ вкрали.

Сьогодні на тлі масштабної атаки БПЛА по Бєлгородській області радіостанції регіону запустили тривожні повідомлення із закликами до евакуації. В цей час місцеві мешканці намагалися потрапити до укриття, аби врятуватися. Однак вдалося це зробити далеко не всім.

В мережі спливло відео, на якому можна побачити, як мешканці області намагаються потрапити до укриття, але бомбосховище занедбане і закрите.

Через це одна з жінок почала вголос проклинати губернатора області В’ячеслава Гладкова, який, за її словами, вкрав гроші і не підготував укриття.

Відео дня

"Передайте тому Гладкову, що він ***арас. Наді мною бомби падають!", – каже жінка.

Ситуація в Бєлгороді - що треба знати

22 травня стало відомо про оточення російського КПП "Грайворон" під Бєлгородом, яке розташоване поблизу сховища ядерної зброї, і звільнення російськими добровольцями, що воюють на боці України, населених пунктів на прикордонні.

В українській розвідці повідомили, що на території Бєлгородської області операцію проводять представники "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу". Заявлена мета – створення "смуги безпеки" на прикордонні задля захисту цивільних українців.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що у регіоні запроваджено режим контртерористичної операції (КТО).

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