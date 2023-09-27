Сили оборони мають успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів.

Українські військові продовжують операцію південніше Бахмута. Зокрема, Силам оборони вдається зберігати вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка та знищувати усю російську техніку, яка нею пересувається.

Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, за минулу добу українські захисники та захисниці мали успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів. Там ЗСУ продовжують наступ та вибивають окупантів із зайнятих рубежів.

Крім того, за добу росіяни 544 рази з різного озброєння обстріляли українські позиції. Також відбулося 7 бойових зіткнень із ворогом. За добу українським оборонцям вдалося ліквідувати 115 окупантів на Бахмутському напрямку та взяти трьох у полон. Також ЗСУ знищили десятки ворожих артилерійських установок, гармат та авто. Ліквідовано й ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

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Євлаш наголосив, що взяття траси Бахмут-Горлівка під вогневий контроль української армії ускладнило постачання забезпечення для окупантів на цьому напрямку.

"Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповання на цьому напрямку, а також до населеного пункту Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку", - розповів він.

Однак, військовий уточнив, що росіяни також мають й інші лінії сполучення. Зокрема, трасу, яка веде з Соледару, та інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій.

"Це такий "перший дзвіночок", який вже досить ускладнив постачання та пересування на цьому напрямку. Оскільки, навіть якщо везе якась машина боєприпаси або особовий склад, знаєте, використовувати цю дорогу, розуміючи, що поряд може лягти 155-мм фугас, не додає ентузіазму та мужності окупаційним військам на цьому напрямку", - додав він.

Євлаш підкреслив, що українські військові стежать за пересуванням вищезгаданою трасою, виявляють усі технічні засоби та наносять вогневе ураження по них.

Ситуація в Бахмуті

27 вересня 2023 року у ЗСУ похвалились успіхами біля чотирьох населених пунктів в районі Бахмута. Українські військові продовжують просуватися в районі Бахмута. Зокрема, минулої доби ЗСУ мали успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського. На Бахмутському напрямку їм за добу вдалося ліквідувати понад 140 російських окупантів.

Окрім того, 27 вересня 2023 року в ЗСУ підтвердили, що "Вагнер" повернувся на фронт. За даними українських військових, під Бахмут повернулися "вагнерівці", які раніше перебували на території Білорусі. Частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а частина - переуклала контракти з міністерством оборони РФ і повернулася на Схід України для участі в бойових діях у якості інструкторів та військовослужбовців. Йдеться про близько 500 осіб.

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