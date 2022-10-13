Оточення президента РФ навіть розглядає перспективи його фізичного усунення.

Поразки росіян в Україні стали сигналом для еліт. Вони вже шукають варіанти переговорів із Заходом, а деякі з Україною.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

За його словами, еліти пропонують дві основні теми перемовин:

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облаштування Росії. Вони пропонують натомість стабільну РФ, яка контролює ядерну зброю, але без Путіна;

дії щодо усунення Путіна. Це політична відставка, відставка через хворобу чи радикальніші дії.

"Думаю, найближчими тижнями цього не станеться (відставка Путіна - УНІАН), бо Путін ще має важелі комплексного контролю. Але коли ми проводитимемо не просто військові операції тактичного рівня, наприклад, на Луганськ, на Херсон, а йтиметься про системні провали Путіна й режиму, наприклад, буде звільнено Херсон, ми почнемо потужні наступальні операції у напрямку Криму, паралельно рухне фронт і на сході – тоді реальність усунення Путіна значно зросте", - зауважив Маломуж.

Водночас він додав, що кінець режиму Путіна можливий у перспективі. За позитивного сценарію – це станеться за півтора-два місяці.

"Тенденції щодо наших перемог наростатимуть, доки ворог не підготував резерви. Це може статися за місяць, тому для нас важливо мобілізувати всі сили та засоби, розробити ефективні наступальні операції", - спрогнозував він.

Маломуж додав, що, отримавши новітнє озброєння та техніку від західних партнерів – HIMARS, ракетні засоби, бронетанкові засоби, САУ, системи протиповітряної та протиракетної оборони, – українська армія створить передумови стратегічних наступальних операцій. За припущеннями генерала, протягом 2-3 тижнів Україна зможе отримати ці засоби, сформувати подальшу концепцію дій та проводити активні наступальні операції тактичного, а можливо, й стратегічного рівня.

"І тут уже передумов для зміни режиму в Росії буде більше. Усі побачать, що Путін настільки ослаб, що зазнає вже стратегічної поразки. При цьому спецслужби йому вже не допоможуть, тому що вони самі не будуть упевнені в ньому і шукатимуть варіанти свого порятунку – переговори з елітами та іншими представниками", - резюмував Маломуж

Путін боїться усунення

У ЗМІ час від часу з'являється інформація про двійників президента РФ Володимира Путіна. Люди часто помічали зміни на обличчі і в його поведінці, а іноді навіть в його зрості.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що Путін періодично користується послугами двійників, що виконують оперативні функції.

У свою чергу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що у президента Росії Володимира Путіна є як мінімум три двійника.

Також в українській розвідці допустили, що останнім часом ту людину, яку звикли називати Володимиром Путіним, по телевізору не показують.

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