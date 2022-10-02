Андрій Юсов зазначив, що Путін - це зараз збірний образ та певний режим

В українській розвідці допустили, що останнім часом ту людину, яку звикли називати Володимиром Путіним, по телевізору не показують. Політики світового рівня неодноразово демонстрували своє ставлення до конкретної фігури, яка стояла на сцені, змушуючи чекати.

Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у програмі "Аргумент".

"Коли всі президенти на самітах змушують Путіна чекати і таким чином демонструють своє ставлення до цієї конкретної постаті, яка стоїть на сцені. Можливо, ім'я зважаючи, що це не та людина, яка за себе видає", - йдеться в повідомленні.

За його словами, є ймовірність, що ту людину, яку звикли вважати Путіним, останнім часом не видно.

"Важливо розуміти, що Путін – це зараз збірний образ, це режим, це певна колективна система. І все більше в цій колективній системі важить не сам диктатор або той, хто видає себе за нього, а коло людей, яке стоїть за ним – це старі номенклатурники, силовики і спеслужбісти минулих поколінь. Це люди, які сумують за Радянським союзом, за методами СРСР, які не розуміють сучасного світу, які загнали себе в конспірологію і живуть в паралельному світі", - підсумував Юсов.

Двійники Путіна - що відомо

У ЗМІ час від часу з'являється інформація про двійників ппрезидента РФ Володимира Путіна. Люди помічали зміни на обличчі і в його поведінці, а іноді навіть в його зростанні.

У мережі навіть з'являлася таблиця двійників Путіна, серед яких: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетний".

При цьому російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що Путін періодично користується послугами двійників, що виконують оперативні функції.

У свою чергу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що у президента Росії Володимира Путіна є як мінімум три двійника.

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