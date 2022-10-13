Найближчим часом диктатору вдастся втримати владу, впевнений генерал.

Поразки на фронті значно змінили настрої в оточенні російського диктатора Володимира Путіна. Критики щодня стає більше, а президент РФ змушений захищатися, побоюючись фізичного знищення.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

"Сьогодні на тлі стратегічних прорахунків Путіна та особливо наших успіхів на сході та півдні України, звичайно, в еліті РФ спостерігаються дуже потужні тенденції критики Путіна. Можливо, розглядається варіант зміни", - зазначив генерал.

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На переконання Маломужа, Путін розуміє, що наближається кінець його режиму, тому посилює свій контроль над спецслужбами. Усього диктатор має п'ять спецслужб, які контролюють еліту, його оточення, а також контролюють одна одну. Він намагається втриматись, створити нові умови для наступальних операцій в Україні шляхом мобілізації, "приєднання" територій, провокації з Кримським мостом та завдання масованих ударів.

"Усе це робиться для того, щоб, з одного боку, мобілізувати росіян проти України та Заходу. З іншого боку, показати оточенню свою рішучість, що він усе ще активний, живий, боєздатний. А з третього боку, захистити себе фізично, бо зараз можуть бути і загрози фізичного характеру. Я думаю, найближчим часом йому вдаватиметься втриматися. Він контролюватиме і оточення, і спецслужби, і військових, представників регіонів, де піднімаються проти нього", - зазначив він.

Генерал зауважив, що Путін створює багаторівневу систему контролю. Наприклад, ФСБ контролює понад мільйон співробітників у всіх регіонах і в центрі, МВС – ще більше співробітників, служба безпеки президента контролює еліти, всі їхні дії та пересування.

"Тому легко усунути Путіна неможливо, але з'явилися тенденції – і військові, і в спецслужбах. На якому етапі це може бути? На етапі, коли він стрімко втрачатиме позиції на тлі великих поразок. Перші поразки були сигналом для еліт. Вони вже шукають варіанти переговорів із Заходом, а деякі з Україною", - додав Маломуж.

Путін боїться усунення

У ЗМІ час від часу з'являється інформація про двійників президента РФ Володимира Путіна. Люди часто помічали зміни на обличчі і в його поведінці, а іноді навіть в його зрості.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що Путін періодично користується послугами двійників, що виконують оперативні функції.

У свою чергу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що у президента Росії Володимира Путіна є як мінімум три двійника.

Також в українській розвідці допустили, що останнім часом ту людину, яку звикли називати Володимиром Путіним, по телевізору не показують.

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