Сам Бахмут перебуває під вогневим контролем українських військ.

Українські військові тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем. Ворог активно гатить по позиціях ЗСУ на Бахмутському напрямку, попри це Сили оборони продовжують наступ на південному фланзі міста.

" Там у бік Кліщіївки ми маємо успіхи. За минулий день противник завдав майже 600 артилерійських обстрілів, використовуючи різні системи різних калібрів, і типи боєприпасів. Відбулося 12 бойових зіткнень за вчорашній день. Противник двічі намагався використати свою авіацію. Нашим захисникам вдалося знищити 260 окупантів, також дуже багато різної техніки – як бойової броньованої, так само і різних артилерійських систем. Кількостей [знищеної] техніки вражає", – розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він додав, що окупанти зосередили біля 45 тисяч військових на тому напрямку. Також ворог стягнув понад 300 танків, сотні бойових машин, біля 150 артсистем та більше 100 рекативних артилерийських систем. Аби "залатати дірки", противник продовжує перекидати резерви з місця на місце.

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"Це свідчить про те, що в них уже недостатньо засобів, людей. Через те, що раніше проводилися в них мобілізації, зараз вони утримуються від цього і вже шукають шляхи, як би це все можна було якось затулити, тому що вже тече з усіх дірок, і в хаотичному порядку вони шукають, як це можна виправити", – пояснив представник Східного угруповання військ ЗСУ.

При цьому Євлаш зазначив, що хоча окупанти й зазнають значних втрат, за Бахмут вони триматимуться до останнього, бо для них він сакральний.

"Вони триматимуться, тому що для них це дуже важливо. Це може спричинити цілу низку різних наслідків, і надалі може призвести до обвалу фронту, наприклад. Тому ми контролюємо всі логістичні шляхи підвезення, місто перебуває під нашим вогневим контролем, під нашим впливом. Ми бачимо все, що там відбувається, завдаємо ударів, але противник все ж продовжує за нього триматися. Я думаю, що коли ми вже займемо фланги, він буде змушений відійти або його візьмуть у кільце, візьмуть у полон, і тих, хто відмовиться здатися, буде знищено", – резюмував він.

Війна в Україні: актуальні новини сьогодення

Ввечері 5 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на передовій за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень. В районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили ворожі атаки. На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують ведення наступальної операції.

Водночас західні партнери продовжують підтримувати Україну. Зокрема, Німеччина передасть нову допомогу. До неї увійдуть тисячі снарядів для зенітних установок Gepard, вантажівки, понад 8,5 млн набоїв для стрілецької зброї та інші засоби.

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