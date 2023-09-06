Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по скупченню російських військ та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби українські військові здійснили чергові успішні удари по позиціях росіян, знищивши десятки одиниць ворожої артилерії на позиції, а також склад боєприпасів противника.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українська авіація впродовж доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район скупчення російських військових, їхньої техніки та озброєння, а також 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та зенітно-ракетний комплекс ворога.

Відео дня

Водночас, протягом доби росіяни завдали 40 авіаційних ударів та здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні. Також зафіксовані руйнувань житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Цієї ночі Росія здійснила кілька хвиль атак на Україну. Під час першої атаки ворог запустив кілька груп ударних безпілотників по півдню Одеської області. Внаслідок атаки в Ізмаїльському районі загинув співробітник агропідприємства. Зафіксовані руйнування.

Крім того, ближче до ранку росіяни атакували Україну ракетами, випущеними з літаків Ту-95МС. Зокрема, вибухи пролунали у Києві. Місцевала влада повідомила, що російські окупанти били крилатими ракетами типу Х-101/555/55, а також ймовірно балістичними ракетами. Протиповітряна оборона збила усі ворожі цілі.

Вас також можуть зацікавити новини: