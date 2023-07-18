Ситуація на півдні для агресора стає все складнішою.

За останні два тижні ЗСУ та російська армія домоглися незначного просування на різних ділянках. При цьому росіяни змушені були обмежити кількість використовуваних боєприпасів через їхній дефіцит. Про це повідомляє Міноборони Великобританії на основі даних розвідки.

Так, армія агресора намагається наступати на захід від Кремінної через лісисту місцевість. Також окупанти не залишають спроб захопити Авдіївку, розташовану на північ від Донецька. Діють росіяни "без особливого успіху", зазначають британці.

У свою чергу Україна продовжує докладати значних зусиль в районі Бахмута, де російські сили "ймовірно, слабкі, але поки тримаються". На півдні ЗСУ атакують мінімум за двома напрямками, але "навряд чи вже прорвали основні лінії оборони Росії".

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Британська розвідка зазначає, що на південному фронті російська армія змушена була запровадити "режим нормування снарядів" для артилерії, щоб зберегти критично важливі можливості для ведення вогню з закритих позицій.

Також британці констатували, що ЗСУ досі утримують невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту. Це є додатковою проблемою для російського командування, яке "ймовірно стурбоване" вразливістю південно-західного флангу окупаційної армії.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Сили оборони України змогли просунутися на напрямках Мала Токмачка - Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне, що на південному фронті. Як повідомив представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, зараз бійці закріплюються на зайнятих позиціях.

Щоб зірвати плани українського Генштабу на півдні, Росія почала масштабну наступальну операцію на сході. Прагнучи відволікти українські резерви, ворог активно атакує в районі Куп'янська.

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