Іноземців заманюють грошовою винагородою.

Жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

Журналісти російської служби BBC News повідомили, що навесні 2023 року в соцмережі tiktok з'явилися відео, які публікували студенти з Непалу, які опинилися в тренувальних таборах армії РФ. Відзначається, що в одному з роликів непалець похвалився довідкою про підписання контракту на військову службу. При цьому вказано винагороду в розмірі 195 тисяч рублів на місяць, а це близько 2300 доларів.

Автор одного з відео розповів, що приїхав з Непалу за студентською візою, але до кінця навчання відчув брак грошей. У зв'язку з цим вирішив піти добровольцем в російську армію. Непалець пройшов медкомісію, здав письмовий тест з російської мови, після чого його зарахували до ЗС РФ.

Відео дня

При цьому хлопець розповів, що йому дзвонили інші непальці, які хотіли воювати в російській армії, щоб заробити, а потім "не просто залишитися в Росії, а перевезти сюди сім'ї".

Мобілізація в Росії - останні новини

Вже рік у Російській Федерації триває прихована мобілізація для війни проти України. Офіційно мобілізацію до РФ оголошували один раз - наприкінці вересня 2022 року. Тоді в рамках часткової мобілізації планували призвати до 300 осіб.

У травні 2023 року засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у Путіна немає іншого варіанту, крім як оголосити загальну мобілізацію.

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