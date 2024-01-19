"Гаряче", зокрема, біля Коксохімічного заводу, поділилися американські аналітики.

Біля Авдіївки Донецької області українські воїни і російські окупанти ведуть позиційні бої, зокрема, на південний захід від міста - в районі Невельського і Первомайського, а також північно-західніше - біля населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове і Степове.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що супротивник трохи просунувся вперед. "На опублікованих 17 січня геолокаційних кадрах видно, як російські війська штурмують і захоплюють позицію на схід від Невельського...", - стверджують аналітики.

В Інституті додали, що за відомості українських і російських джерел, позиційні бої йшли в районі Сєверного (на захід від Авдіївки), поблизу Коксохімічного заводу на північному заході міста і промзони на південному сході.

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Росіяни вже тривалий час намагаються захопити Авдіївку, отримують "по зубах" від захисників України і зазнають величезних втрат. Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш говорив, що влада РФ хотіла захопити місто до Нового року, але її плани були зруйновані.

У середині січня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади української армії імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький говорив, що на Авдіївському напрямку вороги хочуть перерізати дороги і оточити Авдіївку.

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