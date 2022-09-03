Жінка розповіла, як в Росії чоловіки уникають відправки на війну.

Російський окупант у розмові з дружиною зізнався, що вчинив військовий злочин. Він убив "декого, кого не треба". Тепер рашист побоюється, що за це доведеться відповідати. А дружина розповіла про те, як в РФ чоловіки уникають відправки на війну.

Запис з перехопленою розмовою опублікував прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі.

"Я тут трішечки підкосячив, в*бав там декого, кого не треба. І по ходу, з мене наздоганяшки будуть, коли додому приїду", — заявив окупант.

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Далі рашист підтверджує, що йому доведеться відповідати після повернення з війни. Слідство зараз "загасили", але "не просто так", заявив ворог. Дружина запитала, наскільки серйозний проступок скоїв чоловік. А він відповів: "Військовий злочин, знаєш, що таке?"

Потім в розмові дружина розповіла, як чоловіки намагаються уникнути відправки на війну: "У мене одиниці є, які після закінчення контракту — їм, в принципі, пофігу, їм аби швидше звільнитися, і все, тобто контракт закінчився, хрін з ним. А ті, які, як ти кажеш "гашенки", так, до мене приходять, які з 16-го року хворіють. І зараз кажуть: "А я все, служити не можу". З 16-го року він хворіє. Він здоровий".

Нагадаємо, ГУР і СБУ постійно дізнаються про злочини окупантів з перехоплень. Наприкінці червня рашист розповів, як його підрозділ пограбував пасіку, і командир бригади продав 20 бочок меду. А на початку липня один із загарбників згадав про застосування білого фосфору, який заборонений міжнародними конвенціями.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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