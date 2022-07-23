З російськими військовими працюють психологи, оскільки більшість окупантів не хочуть воювати в Україні.

Після п'яти місяців повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зіткнулися з нестачею безпілотників, які купують власними силами.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, опублікована українською розвідкою в Telegram.

"Два дні тому прилетіло в будівлю. Якийсь х ...(незрозуміло чим) е... (стріляють), виходу не чути них... (взагалі). Просто дві секунди - бам. Якась РСЗВ, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна. Все що в телевізорі говорять, Це все е... (неправда), що у нас втрати мінімальні. У нас тут комбриг мед продавав і безпілотники купував. 20 бочок меду 200 літрових продав. 4 безпілотники купив. Пасіку десь пограбували. Тут пасік цих йо ...(дуже багато)", - розповів окупант.

Він також додав, що з російськими військовими працюють психологи, оскільки більшість солдатів не хочуть воювати в Україні.

"Формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За півроку зайшло дві тисячі підкріплень. На сьогодні з них залишилося максимум 500", — розповідає окупант.

Перехоплені розмови:

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, в яких російські окупанти обговорюють способи втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядають варіанти імітації бойових поранень.

Згодом ЗМІ повідомили, щоб поповнити ряди своєї армії, Росія викрадає власних громадян. Так, троє росіян влаштувалися на роботу в компанію, що займається гірничодобувною, нафтовою і газовою промисловістю.

Російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

15 червня в перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів дружині, що військових ніхто не міняє і ротації практично немає.

4 липня стало відомо про те, що російські окупанти за гроші здають власні позиції.

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