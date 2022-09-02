Злочин російських військовослужбовців зафіксований камерами відеоспостереження, запис із яких опублікувало видання.

Бучанська прокуратура Київської області завдяки репортажу телеканалу CNN встановила особу російського військового, який розстріляв у березні двох цивільних українців на Київщині.

Як пише CNN, підозрюваним є Микола Сергійович Соковіков, йому висунуто звинувачення в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Видання зазначає, що вперше повідомило про це в травні після отримання ексклюзивного відео з камер спостереження. Російські солдати, які потрапили на відео, вбили неозброєних українських мирних жителів. Цей воєнний злочин трапився в березні біля автосалону в селі Мрія поблизу Києва, коли російські війська намагалися захопити українську столицю.

Відео дня

На запису з камер чітко видно, як двоє солдатів стріляють кудись поряд із підприємством, яке вони щойно захопили. Інші відеозаписи інциденту свідчать, що їхньою ціллю були двоє неозброєних цивільних, яких застрелили в спину відразу після, здається, спокійної розмови з окупантами.

"Загарбники, переконавшись у тому, що мирні люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Як тільки потерпілі відійшли на декілька метрів, підозрюваний разом з невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї їм у спину", - розповіли раніше в Офісі генпрокурора.

CNN раніше ідентифікувала жертв. Один із них був власником пограбованого дилерського центру, чия родина не хоче називатися. Другий – Пляц Леонід Олексійович, 68-річний чоловік, працював там сторожем.

За даними прокуратури, Соковіков разом із іншим невстановленим військовослужбовцем завдали мирним жителям щонайменше 12 вогнепальних поранень. Росіяни були частиною групи солдатів, які потім розграбували підприємство та завантажили викрадені речі в автомобіль з літерою "V" і надписом "Танковий спецназ Rus".

На додаток до вбивства, відео з камер спостереження демонструє ще більше непрофесійної поведінки групи з п’яти російських солдатів, які вживають алкоголь і виголошують тости.

Як саме був ідентифікований цей військовий злочинець, у прокуратурі не повідомляють. Але CNN зазначає, що для цього могла бути використана технологія розпізнавання обличчя.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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