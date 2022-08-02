Батько загарбника нагадав, що застосування таких боєприпасів заборонене, але той здивував його ще більше.

Російський окупант зізнався, що Росія застосовує в Україні заборонені фосфорні боєприпаси.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова, опублікована Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Під час спілкування з батьком загарбник Олексій розповів, що росіяни використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з "Градів".

"О, фосфор полетів", - захоплено зазначив окупант, додавши, що це "комбат психанув".

Батько нагадав, що це заборонено Женевською конвенцією, але окупант ще більше його здивував: "Тату, ти знаєш скільки тут всього використовуємо, що заборонено в принципі".

Як повідомляв УНІАН, раніше на залізничній станції "Каланчак" Херсонської області окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами.

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