За непідтвердженою інформацією, снаряд С-300 впав на території регіону.

В Бєлгородській області пролунав потужний вибух, звук якого зафіксували на кількох відео. Є інформація, що його причиною став невдалий запуск ракети С-300 окупантів.

Російські Telegram-канали опублікували ролики зі звуками вибуху. Вони ж почали поширювати різні версії про причини події. Одні писали, що впав літак, а інші — про удар по Бєлгородській області.

При цьому в українських Telegram-каналах розкрили, чому насправді стався вибух. На території російського регіону зафіксували пуски ракет С-300, якими обстрілюють Україну. Відразу після цього в Бєлгородській області почули вибух, тому що один зі снарядів "відмовився" летіти в повітряний простір чужої країни. Він впав на території згаданого регіону РФ, проте точне місце невідоме.

Відео дня

Тут важливо відзначити, що офіційні коментарі щодо вибуху від української сторони не надходили. Російська влада теж мовчить про інцидент.

Падіння ракет окупантів у Росії

З жовтня 2022 року, коли РФ почала проводити регулярні масовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури України, було зафіксовано кілька випадків падіння ракет окупантів у Росії.

Один з таких інцидентів стався в середині грудня у Єланському районі на кордоні Волгоградської і Саратовської областей, де розміщені аеродроми стратегічної авіації ЗС Росії. Перед цим місцеві жителі зняли проліт ракети в бік України на відео.

У тому ж регіоні ракета окупантів впала 31 грудня під час чергового масованого обстрілу. Уламки приземлилися в межах населеного пункту.

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