У Борисівці Бєлгородської області РФ сталася нова "бавовна". Там горить нафтобаза. Очевидці повідомляють, що до цього було чути вибухи.
Як пишуть місцеві Телеграм-канали, полум'я піднімається на 50 метрів. Вогонь видно за кілька кілометрів від самої нафтобази.
Крім того, повідомляється, що вогнем з нафтобази серйозно пошкоджено виробництво "Борисівського заводу мостових металоконструкцій". Є інформація, що на цьому заводі виробляли металоконструкції для будівництва Кримського мосту.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив в інциденті ЗСУ, які нібито "обстріляли Борисівський район".
"Снаряди потрапили на територію цивільного промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Всі аварійні служби виїхали на місце", – написав він.
"Бавовна" в Росії і на окупованих територіях: останні новини
Наприкінці січня 2023 року голова Луганської ОВА Сергій Гайдан розповів про нову "бавовну" в області. У Новоайдарі знищено шпиталь, в якому лікували поранених російських загарбників. Десятки окупантів ліквідовано.
У ніч на вівторок, 17 січня, в російському Бєлгороді і області лунали вибухи. Повідомлялося про велику кількість "хлопків" в Яковлівському районі, Дубовому і самому Бєлгороді.
В районі міста Джанкой на півночі окупованого Криму пролунали вибухи вранці 29 грудня. Місцеві жителі розповіли про атаку безпілотників на військову базу росіян.