Одна з ракет "відмовилася" входити в повітряний простір нашої країни.

Сьогодні, 31 грудня, Росія влаштувала масований обстріл території України. Але одна з випущених ракет не долетіла до цілі і впала в межах держави-агресора.

У Мережі з'явилося відео, на якому демонструється палаюча ракета. Вона приземлилася на території Волгоградської області, точне місце розташування невідоме. На кадрах ролика помітні уламки біля дороги в населеному пункті.

Офіційні коментарі російської влади щодо інциденту поки не надходили. Інформація про поранених, загиблих та пошкодження теж відсутня. Нагадаємо, це не перший випадок, коли під час терористичних ударів по Україні російські ракети падають у Волгоградській області. Такі інциденти фіксувалися після вчорашньої атаки і в середині грудня.

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Масований обстріл України 31 грудня: що відомо

Приблизно о 12:30 рашисти випустили ракети в напрямку нашої країни. У всіх регіонах оголосили повітряну тривогу.

На території Одеської, Харківської, Кіровоградської та інших областей ввели екстрені відключення енергопостачання у зв'язку з ризиками ударів по об'єктах інфраструктури.

Повідомлялося про роботу ППО на Київщині, Вінничині, Херсонщині, Хмельниччині тощо. На жаль, є перші попадання. У столиці на території Солом'янського району в результаті обстрілу загинула одна людина, а ще кілька отримали поранення. Як повідомив мер Віталій Кличко, трьох жінок госпіталізували.

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