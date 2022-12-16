Сьогодні Росія випустила по Україні 76 ракет.

Одна з випущених по Україні ракет упала у Єланському районі на межі з Саратовською областю, де розміщені аеродроми стратегічної авіації ЗС Росії.

Про падіння "непізнаного об'єкта" пишуть місцеві ЗМІ, публікуючи відео та фото уламків ракети. Судячи з усього, ракета впала у лісосмузі. Стверджується, що ракет було дві. На кадрах видно напис на уламках російською "Внимание".

Падіння ракет сталося близько 11:00 – під час повітряної атаки України. В цей же час мешканці Волгограда знімали на камери проліт ракет у небі над містом у бік України.

Відео дня

Уламки ракети виявили поблизу Саратовської області, де розміщено аеродром стратегічної авіації окупантів "Енгельс".

"Тут дерева, блін, підстригло прям", – коментує місцевий на камеру, показуючи нутрощі ракети.

Масований ракетний удар 16 грудня

Вранці,16 грудня, Росія здійснила нову масовану повітряну атаку українських міст. Під удар знову потрапили об'єкти критичної інфраструктури.

Всього окупанти випустили за сьогодні 76 ракет (60 з яких було знищено у повітрі), задіявши аеродроми в Саратовській області, Білорусі та Чорне море. За словами представника ВВС Юрія Ігната, ворог намагався розосередити українські ППО.

Невдовзі запровадили аварійні відключення світла у низці областей. Знеструмлено Харків та Кіровоградську область. В "Укренерго" зазначили, що через сьогоднішні російські обстріли втрачено понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи - в енергосистемі оголошено надзвичайну ситуацію.

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