За словами Сміта, для виживання України дуже важливо зберегти те, що вона має зараз, не втратити доступ до Чорного моря і не допустити загрози для Києва.

Затримка схвалення допомоги Україні у США підірвала здатність українських військ воювати. Росія почала відчувати, що вона перемагає.

Про це в інтервʼю виданню Foreign Policy розповів американський конгресмен, представник демократів у Комітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт. Американський чиновник наголосив, що наслідки затримка з ухваленням допомоги Україні Конгресом США дійсно підірвала здатність України воювати, а також бойовий дух українських військових.

"Ніщо так не підриває бойовий дух, як брак боєприпасів, коли ти відчуваєш, що твоя справа не така вже й перспективна, як хотілося б. Тому я думаю, що це було неймовірно шкідливо – чекати так довго, і психологічно, з іншого боку, Росія відчуває, що вони перемагають. Чи може нове постачання допомоги змінити цю ситуацію? Безумовно. Мета і політика тут полягає в тому, щоб зупинити Росію і переконати її, що вона не може захопити Україну, і змусити її сісти за стіл переговорів. І це зараз наша найбільша надія на порятунок України", – пояснив він.

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Чи є шанси повернути втрачені території

Говорячи про те, чи є в України шанси повернути втрачені території, Сміт заявив, що реалістичним є те, що Україна і альянс з понад 50 країн, який підтримує її, здатні розбудувати достатній потенціал, щоб наша країна могла утримати те, що вона має зараз.

"В адміністрації Байдена і в деяких інших місцях не хотіли про це говорити, тому що не хотіли визнавати, що Україна відмовиться від будь-якої території. Я думаю, що в реальності так і треба говорити: Ми ніколи не визнаємо, що Росія по праву володіє Кримом або по праву володіє Україною. Але є багато різних способів впоратися з цим, окрім того, щоб сказати, що ми не припинимо війну, поки не повернемо собі ці території. Я вважаю, що ми повинні бути більш агресивними у спробах знайти шляхи для прямих переговорів з Росією, щоб покласти край війні в Україні", – продовжив він.

За словами Сміта, для виживання України дуже важливо зберегти те, що вона має зараз, не втратити доступ до Чорного моря і не допустити загрози для Києва.

"Якщо ви маєте це, ви маєте суверенну, демократичну країну, і це величезний успіх. Я добре знаю українську політику і східноєвропейську політику [та ідею] про те, що ми повинні повернути все назад. Що російський президент Володимир Путін повинен впасти. Так, в ідеальному світі, звичайно. Але в реальному світі, я думаю, ми повинні бути більш реалістичними щодо вибору, який стоїть перед нами. Аргумент сенатора Джей Ді Венса – до якого я не маю нічого, окрім презирства – про те, що ми повинні просто дозволити Росії отримати все, що вона хоче, є досить дурним. Припинити всю підтримку України, тому що, "навіть якщо ми дамо їм усі кошти, вони ніколи не зможуть повернути Крим". Гаразд, а як щодо того, щоб вони трималися за те, що мають? Як щодо того, щоб у нас не було Росії в Києві? Я думаю, що це варто підтримати", – наголосив чиновник.

Темпи переозброєння Заходу

Водночас він зауважив, що не задоволений нинішніми темпами переозбороєння Заходу. На прикладі шкали від 1 до 10 Сміт пояснив, що то коли почалася війна в Україні,"ми були на рівні 1, зараз ми, можливо, на 4".

Місце Росії на цій шкалі підрахувати важко, зазначив конгресмен. Причина в тому, що немає повного розуміння картини.

"І я не вірю всьому, що говорить російська пропаганда. Я скажу, що не думаю, що їхня економіка настільки сильна, як про це говорять. Її підтримують, і я думаю, що у них є реальні довгострокові економічні проблеми", – констатував він.

Війна в Україні: важливі новини

Україна вже отримала ракети до ЗРК Patriot. Про це сказала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Ракети були передані як Іспанією, так і іншими західними країнами.

Тим часом міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що його країна найближчим часом затвердить новий пакет військової допомоги Україні. При цьому чиновник виключив відправку італійських солдатів в Україну.

Щодо ситуації на передовій, то, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російські окупаційні війська намагаються вийти на Покровськ і Курахове Донецької області.

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