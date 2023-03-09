Рятівники підтримали моральний стан громадян під час масованого ракетного обстрілу територій України.

Рятівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) підтримали бойовий дух українців зранку 9 березня під час чергового масованого ракетного обстрілу територій України військами РФ.

Вони процитували вірш українського поета Тараса Шевченка та відзначили, що попри нічну тривогу, попри ракетну атаку, ці слова сьогодні звучать для ворога:

"Наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине…От де, люде, наша слава, Слава України!" - йдеться в дописі в Telegram.

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Також вони запостили мотивуюче фото з українським рятівником, загорнутим у державний прапор:

Удар росіян по столиці України - наслідки

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня в Києві була оголошена повітряна тривога. Вже зранку о 05:51 кияни почули перші вибухи, а згодом мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи лунали у Голосіївському і Святошинському районах - там медики допомогають двом постраждалим українцям.

Пізніше стало відомо, що, за попередньою інформацією, росіяни вдарили по Києву аеробалістичною ракетою "Кинджал" та влучили в один з об'єктів інфраструктури.

Додаткові деталі поки не повідомляють, проте Кличко уточнив, що наразі у Києві без опалення залишилися 40% споживачів.

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