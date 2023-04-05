Особливому тиску піддають працівників ЗАЕС, хто понад рік окупації не погоджується працювати на окупанта.

У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають працівників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити взяти паспорти РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). "Рашисти продовжують тиснути на патріотичний персонал найбільшої атомної станції в Європі. Створивши псевдопрофспілкову організацію на Запорізькій АЕС, окупанти силоміць заганяють українських працівників вступити до цієї фейкової структури", - йдеться у повідомленні.

Загарбники вважають, що до неї мають приєднатися всі працівники станції, але вже маючи на руках російські паспорти.

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"Тому всіх незгодних отримувати ворожий "документ" вивозять на "профілактичні бесіди", під час яких просто... катують", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливому тиску піддають тих, хто попри понад рік окупації не зраджує Україні й не уклав договір з росатомівською фейковою організацією, "призначеною" бути буцімто оператором Запорізької АЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію заявив, що її більше неможливо захистити.

17 березня Генштаб повідомив, що російські окупанти створили в місті Енергодар Запорізької області нову катівню.

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