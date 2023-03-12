Водночас, російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі.

Вчора до місцевого моргу Енергодара в Запорізькій області надійшло близько 30 тіл загиблих окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник продовжує зазнавати втрати. 11 березня відзначено надходження близько 30 тіл загиблих окупантів до місцевого моргу Енергодара. Водночас, російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі", - йдеться у повідомленні.

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Так, як зазначається, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях.

Втрати РФ в Україні: актуальне

Вранці у Генштабі оновили статистику втрат Росії в Україні. Протягом минулої доби, 11 березня, українські військові ліквідували ще 1090 російських окупантів. Також було знищено понад два десятки одиниць різної ворожої техніки. Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення досягли орієнтовно 159090 осіб.

Окупанти штурмують Донбас "в лоб", саме тому зазнають величезних втрат. Тільки сьогодні в першій половині дня 11 березня на Бахмутському напрямку було ліквідовано понад 220 російських загарбників, ще 314 отримали поранення.

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