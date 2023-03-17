Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Російські окупанти створили в місті Енергодар Запорізької області нову катівню для українців, які не згодні зі свавіллям та діями армії РФ на тимчасово окупованій території України.

Про це в рамках свого оперативного вечірнього зведення повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook. Там констатували, що ворожа армія посилила заходи, спрямовані на катування українців.

"Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість тортур на тимчасово окупованих та захоплених територіях України", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що новостворена катівня помічена в південно-східній частині Енергодара Запорізької області.

Там головною "мішенню" російських солдатів стають громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади, кажуть у Генштабі.

Солдати РФ розгортають катівні в Україні

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих українських територіях солдати РФ не відрізняються особливою гуманністю до місцевого населення. Через страх перед ЗСУ, там активно катують громадян, у спробі з'ясувати інформацію про українські війська, або ж з метою "підлаштувати" українців під нову проросійську "владу".

Нещодавно одну з катівень окупантів виявили в Снігурівці (Миколаївська область): там жахливим тортурам піддавали навіть жінок.

Наприкінці грудня 2022 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець констатував, що армія РФ навіть розгортає дитячі тортури на тимчасово окупованих територіях.

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